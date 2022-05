Napoli, comunità straniere unite per dire stop alla guerra in Ucraina

30 Visite

Domenica 15 maggio, a piazza Dante srilankesi, filippini, pachistani e ucraini uniti per dire stop alla guerra in Ucraina. Ad organizzare l’iniziativa il consigliere comunale aggiunto Savary Ravendra Jeganesan, in collaborazione con l’Associazione per l’Integrazione degli Extracomunitari nella Società (Aies), presieduta da Andrea Merlino. “Abbiamo scelto di fare un appello alla pace attraverso la musica e le danze tradizionali per ribadire l’importanza del canale diplomatico per mettere fine alla guerra in Ucraina che sta seminando morte e distruzione”- ha spiegato il consigliere aggiunto – un pomeriggio di festa e di integrazione che ha visto protagonisti giovani ma soprattutto bambini, figli di immigrati, la nuova generazione di italiani cantare e ballare con i bambini italiani.”Presente il console onorario dello Sri Lanka a Napoli, l’avvocato Mino Capasso.













