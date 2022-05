Scampia: carabinieri arrestano incensurato in trasferta

111 Visite

A Scampia i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 41enne di Castellato (Te). I militari, impegnati in uno dei tanti servizi anti-droga, hanno notato l’uomo aggirarsi in via Fellini e si sono avvicinati. Alla vista dei carabinieri il 41enne ha lanciato un qualcosa e i militari lo hanno fermato. Quanto lanciato era droga e, raccolte le 6 dosi di cobret, i militari lo hanno perquisito trovandolo in possesso della somma in contante di 290 euro ritenuta provento del reato e quindi sequestrata. L’uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Accertamenti in corso anche per verificare se il 41enne sia percettore del reddito di cittadinanza.













