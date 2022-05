Astrologia. Il significato della Luna Piena in Scorpione di lunedì 16 maggio

52 Visite

Con la Luna Piena in Scorpione ci sarà anche Saturno in una posizione di sfida. Saturno è proprio il pianeta che indica il rompere di qualche situazione di comfort per progredire lucidamente. Lunedì 16 maggio sarà in quadratura sia al Sole che alla Luna a 24 gradi dell’Acquario. Questo significa che per chi ne sarà coinvolto la sollecitazione a lasciar andare ciò che è finito sarà fortissima.

Le eclissi del 2022 coinvolgeranno tutte l’asse tra Toro e Scorpione, che simbolicamente rappresenta ciò che tratteniamo per un bisogno di sicurezza, versus ciò che lasciamo andare preparandone la rinascita e l’evoluzione.

Gli effetti della luna piena in Scorpione su tutti i segni zodiacali:

Ad essere maggiormente sollecitati da questa Luna piena saranno quindi le ultime decadi dei segni: Toro, Scorpione, Leone e Acquario. Ma vediamo gli effetti della Luna Piena in Scorpione su tutti i segni zodiacali:

Ariete

Grazie a Giove e Venere a favore questa Luna piena non la sentirai particolarmente, inebriato come sei dai piaceri.

Toro

Considererai con occhi diversi i beni dei quali ti circondi e avrai bisogno di rivedere i tuoi bisogno reali.

Gemelli

Sarà un momento di riconsiderazione del passato e di quello che hai fatto fino ad ora.

Cancro

La tensione fisica sarà fortissima, arrivando fino ad essere stanchezza e sfinimento. Mi raccomando il relax!

Leone

È il momento giusto per lasciar andare quello che non funziona più.

Vergine

L’emotività sarà più illuminante del ragionamento.

Bilancia

Questa Luna piena sarà solo fonte di una maggiore tensione nervosa.

Scorpione

Nonostante la sollecitazione fortissima, questo è il momento giusto per abbandonarti a quello che desideri davvero.

Sagittario

La Luna piena potrebbe rendere ancora più confusa la tua testolina. Occhio a quando ti esprimi.

Capricorno

Il desiderio di chiuderti nella tua indipendenza è fortissimo.

Acquario

Il cambiamento sembra bussare forte alla tua porta.

Pesci

Le emozioni saranno fortissime e ancora più inevitabili. Seguire l’istinto con anche Marte congiunto a Nettuno nel tuo segno è davvero inevitabile.













