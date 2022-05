Chiaia e zona porto: controlli dei Carabinieri dal pusher “farmacista” ai bar della movida passando per i centauri indisciplinati

83 Visite

I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono stati impegnati in un servizio a largo raggio insieme ai militari del Reggimento Campania. I controlli hanno riguardato il quartiere Chiaia e la zona porto.

A Napoli non solo turisti che vengono ad ammirare le meraviglie partenopee ma anche malviventi in trasferta. E’ il caso di un 25enne di Como già noto alle forze dell’ordine denunciato a piede libero per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari lo hanno fermato e controllato nell’area del molo beverello. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di hashish e di 8 involucri in plastica termosaldata con all’interno altrettante pasticche. Le pillole sequestrate sono risultate essere dei farmaci ad affetto psicotropo fornite solitamente sotto prescrizione medica per la cura dalla dipendenza di sostanze stupefacenti. Nelle tasche del 25enne anche la somma contante di 95 euro che è stata sequestrata perché ritenuta provento del reato.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno sanzionato la dipendente di un locale di vicoletto belledonne a Chiaia. La 21enne non aveva interrotto la vendita di alcolici da asporto prevista dall’ordinanza sindacale per le 24 e non aveva interrotto l’attività che erano già le 2.30. Sanzionato anche il titolare dell’attività commerciale non solo per quel bar ma anche per l’altra attività distante pochi metri e sempre a vicoletto belledonne di cui è il proprietario. Vicoletto sempre al centro dei controlli dei Carabinieri che hanno sanzionato per gli stessi motivi anche un’imprenditrice titolare di un’altra attività.

Controlli anche al codice della strada dove la guida senza casco la fa da padrone. 6 gli scooter sequestrati.













