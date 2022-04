M5S, Cirillo: “Ctp, in pochi mesi abbiamo salvato personale e ripristinato servizio”

77 Visite

Il segretario della Commissione Trasporti: “Fiero di aver dato il mio contributo”

“L’operazione che ha portato Eav e Air Campania ad assorbire ogni singolo dipendente della Ctp, garantendo in poche settimane la ripresa dei servizi, è la dimostrazione di quanto sia fondamentale fare squadra per tutelare gli interessi di tutti. Fin dall’annunciata crisi del Consorzio trasporti pubblici, con l’interruzione del servizio su tutta la provincia di Napoli, ho seguito da vicino la vertenza, chiedendo e ottenendo la convocazione di un’audizione in Commissione Trasporti. Da quel momento abbiamo dato vita a una sinergia istituzionale che ha portato al risultato di oggi”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione regionale Trasporti Luigi Cirillo. “Sono soddisfatto di aver dato il mio contributo per individuare, in tempi rapidi, una soluzione grazie alla quale abbiamo salvaguardato i livelli occupazionali, ma soprattutto abbiamo consentito la ripresa del servizio di trasporto in territori rimasti in questi mesi completamente scoperti. Ringrazio il governatore De Luca e il presidente della Commissione Trasporti Cascone, per aver accolto fin da subito la mia proposta e aver dato vita all’iter che ha portato al risultato di oggi. Il trasporto pubblico – conclude Cirillo – è un servizio primario ed essenziale e oggi abbiamo ripristinato un sacrosanto diritto per centinaia di migliaia di cittadini”.













