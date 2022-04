Giugliano, ancora una sconfitta esterna: l’Aprilia vince 3-1

46 Visite

Cade ancora (3-1) il Giugliano, sconfitto anche sul campo dell’Aprilia. Irriconoscibile la capolista, reduce dall’ennesima sconfitta in trasferta. La gara si mette subito dalla parte dei laziali, in vantaggio al 12′ con Njambe, tra i migliori in campo. Il raddoppio, firmato da Milani, arriva invece in avvio di secondo tempo. Poi è Vasco (al 19′) a completare l’opera per i padroni di casa. Per il Giugliano, che ora ha sette punti di vantaggio sulla Torres, è ancora una volta Cerone a timbrare il cartellino.













