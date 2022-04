Giugliano, che scoppola! Ferraro: “Gara opaca da parte nostra. Guardiamo subito avanti”

131 Visite

“Credo che sia stata una prestazione opaca da parte nostra. La squadra dava la sensazione di esserci in campo, abbiamo anche creato palle gol interessanti, ma non siamo stati all’altezza. Loro l’hanno messa sull’intensità e sono stati molto cinici. Potevamo riaprila ma non ci siamo riusciti. Accettiamo il giudizio del campo, usciamo sconfitti, c’è da migliorare. Dispiace perché fa male perdere e perdere in questo modo. Dobbiamo guardare al futuro, cancellare subito questa prestazione e pensare a domenica. Inutile guardare la classifica, noi dobbiamo scendere in campo con cattiveria consapevoli di ciò che vogliamo ottenere. Dispiace per i tifosi, ci scusiamo con loro perché sono encomiabili. Il loro supporto e la loro vicinanza sara fondamentale in queste ultime dodici gare”













