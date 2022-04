60 Visite

Il Napoli di Spalletti espugna il Gewiss Stadium di Bergamo rifilando un 3-1 all’Atalanta e portandosi temporaneamente in vetta alla classifica. Per gli azzurri vanno in rete Insigne (rigore), Politano ed Elmas, nel finale del match, al culmine di un contropiede. De Roon firma la rete per i bergamaschi di Gasperini.













