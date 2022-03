Marano, beni confiscati: nessuno ha risposto all’avviso pubblico diramato dal Comune

E’ andato deserto l’avviso pubblico diramato meno di due settimane fa dal Comune di Marano. L’ente aveva bandito una manifestazione di interesse per individuare soggetti pubblici e privati interessanti al co-progettazione dei beni confiscati del territorio. Gli interessati, in meno di 14 giorni, avrebbero dovuto presentare proposte di interventi di valorizzazione delle strutture da finanziare con fondi del Pnrr. L’avviso era apparso sul sito istituzionale dell’ente ed era stato pubblicato da Terranostranews. Nessuno ha ritenuto, tuttavia, di dover partecipare. Marano ha un numero infinito di beni sottratti ai clan non utilizzati o che cadono letteralmente a pezzi. Si potrebbero fare tante cose utili per la città. La questione sarà ora presa in carico direttamente dal sovraordinato Luigi Maiello, comandante ad interim della municipale. Si prevedono procedure meno articolate per gli affidamenti.