MARANO: IL SOPRALLUOGO DI TERRANOSTRANEWS E DEL COMANDANTE MAIELLO NELLA VILLA BUNKER DI POLVERINO

Proseguono le attività di verifiche e controllo dei beni confiscati (un patrimonio immenso) nel comune di Marano. I redattori di Terranostranews, quotidiano on line fortemente impegnato sul tema della camorra, e il comandante della polizia municipale, il colonnello Luigi Maiello, si sono recati presso la villa bunker di Giuseppe Polverino, confiscata nel lontano 1996 e mai riutilizzata per i fini sociali previsti dalla legge. Il bene, di cui spesso il nostro giornale si è occupato, necessita di importanti di importanti interventi di restyling. Finora tutti i progetti pensati dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati non sono mai andati in porto. Il secondo step, invece, è stata la villa di via San Tommaso, confiscato a Castrese Palumbo, meglio noto come “Svitapierno”. Villa, quest’ultima, in buone condizione che potrebbe essere affidata in tempi relativamente brevi. In passato avrebbe dovuto ospitare la Guardia di Finanza, ma non se ne fece nulla.













