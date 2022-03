Marano, le famiglie che rubano l’acqua e che impediscono a vigili di entrare in casa. Maiello: “Denunciati alla Procura, ripristineremo la legalità”

650 Visite

Ne abbiamo scritto nella giornata di ieri: sei famiglie di ladri d’acqua, residenti in via Galeota, che impediscono agli agenti della polizia municipale di Marano e personale dell’ufficio tecnico di eseguire il distacco della fornitura idrica. L’ennesimo scandalo maranese, dove 5 mila sono le famiglie allacciate abusivamente. Un’illegalità che pesa e tanto sui bilanci comunali e sulle tasche dei cittadini che pagano regolarmente.

Nella giornata di oggi la polizia locale, agli ordini del comandante Maiello, e con il supporto del personale dell’area tecnica è ritornata in via Galeota. Anche stavolta i ladri d’acqua hanno impedito l’accesso in casa. Per questo, secondo quanto comunicato da Maiello, saranno denunciati alla Procura, alla quale sarà chiesto un decreto per poter entrare nelle abitazioni anche in assenza di consenso della parte denunciata.

L’ufficio tecnico, nel frattempo, predisporrà le apposite ordinanze per ripristinare le condizioni di legalità.













