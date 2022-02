L’ATLETICO FUTSAL GIUGLIANO LANCIA LA PRIMA ACADEMY DI CALCIO A 5 NELLA STORIA DEL PAESE

74 Visite

L’Atletico Futsal Giugliano, nelle figure del direttore sportivo Giorgio Ruta, del presidente Francesco di Biase e del direttore generale Pasquale Contini è lieta di annunciarvi l’apertura della prima scuola calcio di Futsal nel paese di Giugliano. Un traguardo che dimostra ancora una volta il grande lavoro svolto dalla nostra società in meno di 5 mesi, partita da scuola calcio e divenuta squadra in lotta per la promozione diretta in C2 la crescita che si punta ad avere sul territorio e in questo sport. L’ambizione è quella, come già dimostrato, di avvicinare più persone possibili a questo sport, sempre più al centro delle attenzioni mediatiche, ma anche quello di maggiore visibilità al paese di Giugliano puntando a disputare gare importanti.

La crescita del settore giovanile verrà affidata a Ciro Pirozzolo, già nostro fisioterapista ufficiale, ma anche preparatore atletico che vanta esperienze importanti e un campionato di Serie D vinto. Il 22 marzo ci sarà il primo open day gratuito della scuola di Futsal aperto alle categorie 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004. Un servizio gratuito offerto dalla nostra società che dimostrano di tenere a cuore la crescita dei giovani.

“Il progetto futsal continua e vuole crescere, i risultati della prima squadra ci danno carica e motivazione per improntare un progetto duraturo” – dichiara il nostro direttore sportivo Giorgio Ruta, che aggiunge – “Ad oggi possiamo tranquillamente dire che per noi è gia’ un successo, l’andamento è ben oltre le più rosee aspettative, nessuno di noi pensava di stare in pianta stabile nelle prime 3 del torneo”.

Il direttore ha poi concluso sulla scelta di Pirozzolo: “Anche per il settore giovanile ci siamo affidati ad una persona esperta e preparata come il Prof. Pirozzolo, che già è all’opera per formare uno staff di giovani motivati e competenti che accompagneranno i ragazzi in un processo di crescita verso la prima squadra.”

