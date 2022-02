Dichiarazione sul Patto per Napoli di Fulvio Fucito, capogruppo di ‘Manfredi Sindaco’ 

«In merito al Patto per Napoli, dalla relazione dell’assessore Baretta si evince l’aumento dell’addizionale Irpef dello 0,1% per il 2023, cui si è aggiunto un possibile, ma solo eventuale, ulteriore 0,1% per il 2024. Su quest’ultimo aumento l’assessore ha tenuto a precisare che trattasi di una possibilità a disposizione del Consiglio comunale da valutare tenendo conto dei risultati degli altri punti del programma, in fase di definizione, relativi al recupero riscossioni, entrate dal Patrimonio, interventi sulle società partecipate, riduzione dei costi. E’ intenzione dell’amministrazione scongiurare l’aggravio sui contribuenti per il 2024, misura ipotetica ed eventuale, che non rappresenta l’unico intervento previsto. Mi dispiace che il collega Maresca stia facendo solo pura demagogia mentre capo dell’opposizione solo poche settimane fa in Consiglio comunale si sia complimentato correttamente per il lavoro svolto dall’assessore Baretta».