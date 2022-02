Super bonus 110: azienda a lavoro a Marano vittima di richieste estorsive. I fatti denunciati alle forze dell’ordine

509 Visite

Nei giorni scorsi a Marano, presso il Parco delle Mimose, è accaduto un episodio molto grave: una ditta che stava eseguendo dei lavori attraverso il Superbonus 110% è stata minacciata da criminali che hanno chiesto il racket. La ditta ha però prontamente denunciato tutto alle Forze dell’Ordine, chiamando anche a intervenire le associazioni antiracket. Nel cantiere sarebbero stati ritrovati prima alcuni bossoli. In una fase successiva, invece, i malviventi si sarebbero recati di persona: “Devono mangiare anche le famiglie di Marano”, queste le parole riferite agli operai che erano al lavoro.

“Ringrazio anche il Prefetto che si è subito interessato dell’accaduto – spiega in una nota il parlamentare Andrea Caso, componente della commissione antimafia – Con lo sviluppo dell’edilizia, grazie al nostro provvedimento dell’ecobonus, è inevitabile che cresca anche la richiesta di racket da parte di organizzazioni mafiose. Per questo occorre intensificare i controlli. Nelle prossime ore mi interfaccerò con il Ministero dell’Interno e la Prefettura per richiedere l’aumento dei controlli su questo fenomeno. In ogni caso, oggi è una buona giornata perché i cittadini e le istituzioni hanno dimostrato che insieme si può sconfiggere il racket, senza cedere alle minacce di criminali che vorrebbero arricchirsi sul lavoro delle persone oneste”.













