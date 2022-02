La crisi 5 Stelle? 66 parlamentari sperano nel terzo mandato e Di Maio ne approfitta per screditare Conte

94 Visite

Cosa succede nel 5 Stelle? Perché tanti malumori? E perché Di Maio sta tentando di mettere in difficoltà Conte e la sua leadership? Uno dei principali motivi è che su 230 parlamentari rimasti nel M5S (73 senatori e 157 deputati) ben 66 stanno per completare il secondo mandato. Praticamente un parlamentare su tre, secondo le regole interne in vigore, oggi non sarebbe ricandidato alle elezioni politiche del 2023. È una lista lunga e con tanti esponenti di primo piano. Ed è anche su questo punto che si giocherà la sfida che, dimettendosi dal comitato di garanzia del Movimento per avere mani libere, Luigi Di Maio ha lanciato al leader Giuseppe Conte .

Quest’ultimo tra pochi mesi, nonostante un regolamento interno con pesi e contrappesi, avrà il potere maggiore di stilare la lista delle candidature. Sarà un momento chiave per la «rifondazione» avviata dall’ex premier , che, avendo preso in corsa il timone dei Cinque stelle, oggi non può contare su un ampio numero di parlamentari «fedelissimi». Le truppe sono molto frammentate e una discreta fetta di eletti è controllata appunto da Di Maio.

Tanti pezzi grossi rischiano di rimanere fuori e il malcontento cresce. Il regolamento pentastellato, specchio della strategia «anticasta» delle origini, afferma che un parlamentare non può essere eletto per più di due mandati. Ma in base a questa norma, al prossimo giro rimarrebbero fuori dalle liste una folta schiera di volti noti. Il primo è appunto Luigi Di Maio; ma ci sono anche deputati a lui vicini come Sergio Battelli o la viceministra dell’Economia Laura Castelli. Ma in cima alla lista dei non ricandidabili ci sono vertici istituzionali come il presidente della Camera Roberto Fico (capo degli ortodossi) e la vicepresidente del Senato Paola Taverna, oggi fedelissima di Conte e una delle cinque vice al vertice del partito.