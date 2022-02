Anche Salvini lo certifica: “Il centrodestra si è sciolto come neve al sole, Forza Italia ha tradito”

63 Visite

“I referendum sulla giustizia saranno un banco di prova per il cosiddetto centrodestra, cosiddetto perché alla prova dei fatti sono stato tra i pochi a credere all’unità della coalizione che si è sciolta come neve al sole”. Lo dice Matteo Salvini dopo le tensioni emerse durante l’elezione di Mattarella. “Quando una candidata al Quirinale – spiega -, espressione del centrodestra” non riceva 70 voti di centrodestra, “è evidente che alla logica di squadra qualcuno preferisca quella del singolo”.

“Si può dire che in Italia allo stato esiste una coalizione del centrodestra?”, si chiede Salvini. “È evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che contava sulla carta di 450 voti per diventare presidente della Repubblica ne sono mancati 70, 40 dei quali della stessa Forza Italia. E allora oggi andrebbe ricostruita ma guardando al futuro: anima, valori, ideali e grandi obbiettivi comuni per costruire il sogno del nostro futuro”.