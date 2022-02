FUORIGROTTA E TORRE ANNUNZIATA, DENUNCE E ARRESTI

31 Visite

Fuorigrotta: evade dai domiciliari. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno identificato un uomo in via Michelangelo da Caravaggio, accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dov’è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona.

L’uomo, un 41enne napoletano, è stato denunciato per evasione

Alto impatto a Torre Annunziata

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Torre Annunziata e nella zona denominata “Rovigliano”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 135 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata presentazione dei documenti di circolazione e mancanza di copertura assicurativa; in particolare, un 20enne di Castellammare di Stabia è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio.

Infine, i finanzieri hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di un involucro contenente 0,5 grammi circa di marijuana.













