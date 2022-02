QUARTO, BIMBO DI 3 ANNI CADUTO DALLA FINESTRA: ERA IN CASA CON IL FRATELLO

102 Visite

E’ di origine senegalese il bimbo di 3 anni, residente a Quarto, precipitato ieri sera dal secondo piano di uno stabile. La famiglia del piccolo è in Italia da molti anni. Il papà lavora a Brescia, la mamma a Quarto. La donna, da quanto si apprende, si sarebbe allontanata dalla propria abitazione per andare a prendere a scuola un altro figlio. Il piccolo di 3 anni sarebbe rimasto in casa con un altro fratello 14 enne. Il bimbo, in un primo momento trasportato all’ospedale di Pozzuoli, è stato poi trasferito al Santobono: ora è in rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.













