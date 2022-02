QUARTO, BIMBO DI 3 ANNI CADE DALLA FINESTRA: E’ IN RIANIMAZIONE AL SANTOBONO

331 Visite

Un bimbo di tre anni residente a Quarto è in gravi condizioni al Santobono. Il bimbo è precipitato dal secondo piano di uno stabile. Avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi ad una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto. Trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da alcuni vicini e dalla madre, gli è stata diagnosticata una “frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale”. E’ stato poi trasferito al Santobono di Napoli: è ancora in vita ma ricoverato in prognosi riservata. Indagini dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli per comprendere dinamica e chiarire eventuali responsabilità.













