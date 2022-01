MARANO, SCIALAPOPOLO: ANCHE OGGI LUCI ACCESE DA SAN ROCCO AL CORSO UMBERTO. I COMMISSARI? TRE MUMMIE

61 Visite

Scialapopolo. Luci accese, di giorno, da via San Rocco al corso Umberto. Anche oggi, così come accade da mesi e poi di sera tutto buio. I fatti sono noti, compresi a tecnici e commissari. Da tempo si attende il via libera alla nuova ditta che dovrà occuparsi della manutenzione, ma i tempi continuano a slittare. Che si fa, allora? Niente. Le tre mummie che si sono insediate al Comune continuano a non fare nulla. Eppure basterebbe poco, almeno per spegnerle di giorno.













