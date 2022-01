Napoli, accordo tra Comune e Cassa Depositi e Prestiti sui progetti di sviluppo e investimenti

230 Visite

Al centro del proficuo confronto: il tema dell’Albergo dei poveri su cui si lavorerà alla promozione di un’intesa tra pubblico e privato in modo da diversificare la destinazione della struttura; l’apertura alla cittadinanza dell’ingresso al Molo di San Vincenzo in vista di una completa riqualificazione dell’area; la realizzazione dei progetti Pnrr sul trasporto pubblico; l’avanzamento dei lavori nell’ex Manifattura Tabacchi per la creazione del Polo Agritech con la partecipazione di tutti i soggetti competenti; la collaborazione sulla riqualificazione del sito di Bagnoli. I dettagli operativi con la relativa tempistica verranno resi noti nei prossimi giorni una volta compiuti i passaggi formali necessari.