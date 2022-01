Sant’Antonio Abate, su uno scooter rubato non si fermano all’alt. Carabinieri arrestano 28enne e denunciano minorenne alla guida

191 Visite

A Sant’Antonio Abate i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di castellammare di stabia hanno arrestato per ricettazione, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 28enne incensurato. I Carabinieri – durante un posto di controllo a via stabia – hanno intimato l’alt a 2 persone che erano a bordo di uno scooter. I centauri non si fermano e nasce l’inseguimento che dura pochi metri, il tempo che l’autista perde il controllo del mezzo. I 2 tentano di fuggire a piedi abbandonando lo scooter. I Carabinieri riescono a bloccare il 28enne passeggero non prima di una colluttazione. L’uomo ha tentato di sfuggire aggredendo i Carabinieri ma è stato arrestato. Poco dopo i militari hanno rintracciato anche l’autista – un 17enne incensurato – e lo hanno denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter, infatti, era senza assicurazione ed il numero di telaio era stato contraffatto. Il minorenne guidava senza aver mai conseguito la patente, per lui anche una sanzione al codice della strada













