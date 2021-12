La morte di Hugo Maradona, il ricordo di Napoli capitale: “Grande umanità, un napoletano vero”

116 Visite

Una triste notizia sconvolge non solo noi ma tutta Napoli: l’improvvisa morte di Hugo Hernan Maradona. Per la Comunità di Napoli Capitale e del Popolo della Famiglia è una “doccia fredda” che ci lascia senza parole.

Queste le parole di Enzo Rivellini, Presidente di Napoli Capitale, che aggiunge: il nostro 9 e 1/2 (alla presentazione della Sua candidatura, poi sfumata per le lentezze della burocrazia italiana, gli regalammo la maglietta di Napoli Capitale con questo numero a dimostrazione della nostra stima e del ns affetto e lui rise e gioco’ su questa cosa sapendo che il 10 e’, in eterno, di Diego) era di una semplicità, di una umanità e di una napoletanita’ unica. Anzi era rammaricato perché si sentiva “un Napoletano vero” e non aver ricevuto la cittadinanza era per Lui in dispiacere vero.

Avevamo un rapporto speciale con Hugo a cui ci legava l’amore per Napoli e per chi come Diego l’aveva resa grande. Oggi per noi è un giorno tristissimo – aggiunge Massimiliano Esposito Coordinatore Regionale del Popolo della Famiglia.

Napoli perde un suo figlio, un napoletano vero a cui va riconosciuto il nostro affetto. Ci univa a lui un sentimento unico, e oggi piangiamo un vero figlio della città.

Napoli Capitale e il Popolo della Famiglia si stringono alla famiglia in questo momento di dolore – conclude la Consigliera comunale Bianca Maria D’Angelo.

Alla moglie Paola e a tutta la famiglia, la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento di dolore.

