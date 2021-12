Insigne accetta l’offerta del Toronto e il contratto da favola

231 Visite

Lorenzo Insigne ha praticamente ceduto al corteggiamento del Toronto. Lo scrive il portale Sportmediaset che dunque conferma quanto anticipato dal quotidiano Roma questa mattina: “Nelle ultime ore è stato perfezionato l’accordo sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni e il suo addio al Napoli è ormai conclamato. Il capitano partenopeo lascerà la squadra che l’ha cresciuto a parametro zero a giugno dopo che con Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare un accordo economico: la proposta degli azzurri si è fermata a 3,5 milioni di euro all’anno”.













