L’area flegrea trema ancora: dall’inizio dell’anno 960 scosse

129 Visite

Una scossa di magnitudo 1.7 della scala Ritcher ad una profondità di un chilometro con epicentro nella zona del vulcano Solfatara. Il sisma è stato avvertito in gran parte della della zona alta della città di Pozzuoli ma anche a Bagnoli, sul lungomare di via Napoli e nell’area dei Pisciarelli.

Dall’inizio dell’anno sono state registrate 960 eventi tellurici nei Campi Flegrei, la maggior parte tutti di bassissima magnitudo. Il valore medio della velocità di sollevamento del bradisismo nell’area di massima deformazione dalla metà di luglio di quest’anno è di circa 10 millimetri al mese. Il sollevamento registrato alla stazione gps del Rione Terra è di circa 82.5 cm a partire da gennaio 2011, di cui circa 33.5 cm da gennaio 2019.

I valori del flusso di anidride carbonica dal suolo registrati in continuo dalla stazione nell’area dei Pisciarelli, versante esterno nord-orientale della Solfatara, evidenziano il perdurare dei trend pluriennali già identificati in precedenza. L’Ingv ha informato che i flussi di anidride carbonica dal suolo non hanno mostrato variazioni significative rispetto alle settimane precedenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS