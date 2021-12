San Gennaro Vesuviano: per non aver ricambiato il saluto entra in casa sua e la aggredisce. Carabinieri arrestano 31enne

203 Visite

A San Gennaro Vesuviano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per lesioni personali e violazione di domicilio un 31enne di origine ucraina.

L’uomo è entrato nell’abitazione di una sua connazionale approfittando che il portone di ingresso fosse rimasto aperto. E’ entrato e l’ha picchiata brutalmente. La donna era “colpevole” di non aver ricambiato il saluto del 31enne quando poco prima si erano visti nell’androne. I 2 infatti sono vicini di casa. I Carabinieri – allertati dalla centrale operativa – sono intervenuti presso l’abitazione e sono riusciti a bloccare l’uomo. La donna aveva il volto completamente tumefatto ed è stata visitata dal personale medico. Ha subìto lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L’arrestato è in attesa di giudizio.













