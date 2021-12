Federazione del Commercio, Perrotta: «L’assessore ci ha ascoltati. Le luminarie al Vomero restano, potature a gennaio 2022»

183 Visite

Su sollecitazione della Federazione del Commercio, che in Campania rappresenta circa ottomila addetti, e del Centro Commerciale Naturale Vomero Arenella, l’assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, ha spostato a gennaio 2022 la potatura degli alberi in via Luca Giordano e via Scarlatti, evitando lo smontaggio delle luminarie natalizie.

“Ci auguriamo che l’anno prossimo ci sia un maggiore coordinamento tra tutti”, sottolinea Enzo Perrotta, presidente di della Federazione del Commercio e del Centro Commerciale Naturale Vomero Arenella.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS