Impianto rifiuti Napoli Est, Palumbo (Cambiamo): «I residenti andavano consultati. Vigileremo su impatto ambientale»

“Sul sito di compostaggio i documenti relativi alla struttura, con le varie relazioni, sono arrivati in ritardo ed in parte sono mancanti. Questa modalità di lavoro non è corretta, le municipalità e i residenti andavano ascoltati prima di prendere decisioni così importanti. Anche nel consiglio ho ritrovato poca sincerità e convinzione nel voto che ha dato un reale avvio alla costruzione del sito sulla periferia di Napoli Est” lo dichiara il consigliere comunale Rosario Palumbo del gruppo Cambiamo.

“Il senso di responsabilità – ha aggiunto Palumbo – sottolineato in aula non giustifica il processo, la discontinuità che tanto veniva menzionata nei consigli precedenti si perde in confessioni poco chiare. Mi auguro che adesso ci sia un monitoraggio continuo e un confronto periodico con il territorio. Impatti ambientali, rispetto della cittadinanza, anche il percorso stradale degli autocompattatori va relazionato tenendo presente la quiete pubblica.”

Conclude poi sul Pnrr il giovane consigliere: “Adesso non si facciano gli stessi errori, i fondi del PNRR sono un’opportunità per tutti ma le scelte che coinvolgeranno i territori vanno prese insieme a questi ultimi. Noi ci faremo carico delle istanze e proposte di chi desidera una Napoli che non faccia differenze ma differenziata, una città che venga presa in considerazione da chi li rappresenta”.













