Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale: “Soddisfatti degli interventi di sostegno per 30 milioni di euro e per la stagione dei saldi prolungata”

“Come Moderati siamo soddisfatti. La Giunta regionale mantiene le sue promesse. Poco più di un anno fa, prima delle elezioni regionali, avevamo promesso come maggioranza sostegno e vicinanza a classi e categorie economiche messe a dura prova dal Covid. La programmazione di risorse con interventi per oltre 30 milioni euro a favore anche di settori particolari come quelli dell’intrattenimento, dai parchi al Cinema, a quello del turismo e l’attenzione a una stagione dei saldi prolungata, dimostrano che la Regione è costantemente attenta alle esigenze di sostegno delle attività e di rilancio del tessuto economico locale”













