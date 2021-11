Qualiano: lotta all’inquinamento ambientale. Carabinieri arrestano una donna

198 Visite

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania nella cosiddetta terra dei fuochi. I Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti una cittadina di origini serbe residente a Qualiano nel campo rom denominato “Costagliola”.

I carabinieri – impegnati in un servizio perlustrativo – hanno visto in lontananza una colonna di fumo provenire dal campo nomadi. La nube nera era visibile da chilometri di distanza ed è stato semplice per i militari raggiungere il punto in cui si era sviluppato il rogo. Sono intervenuti ed hanno sorpreso la donna ancora impegnata ad “alimentare” il fuoco con pezzi di arredamento e diverso materiale di plastica. I carabinieri hanno accertato che la donna avesse appiccato l’incendio utilizzando come innesco un blocco di schiuma espansa – quest’ultimo considerato rifiuto speciale pericoloso.

Le fiamme sono state domate dai VVFF allertati dal 112.

L’arrestata è stata tradotta al carcere in attesa di giudizio.













