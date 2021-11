190 Visite

Via Cupa del cane, a Marano, è ancora in condizioni disastrose. La perdita idrica fu segnalata circa un mese fa agli uffici comunali. I tecnici risposero che una gara era stata bandita per le manutenzioni stradali e che a giorni si sarebbe provveduto. Nulla è accaduto. Nessuno fornisce risposte e i commissari continuano a dormire. Intanto via Cupa del Cane sta per sprofondare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS