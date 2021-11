Arzano, incendio: tavolo tecnico in Prefettura. A darne notizia la sindaca Aruta

117 Visite

“Da poco si è concluso il tavolo tecnico ad horas che ho richiesto al Prefetto. La situazione è ora all’attenzione coordinata di tutti gli organi preposti intervenuti”. Il tavolo è stato presieduto dalla Prefettura di Napoli con il dirigente alla Protezione Civile; il Comando provinciale dei vigili del fuoco; il Dipartimento di prevenzione dell’ASL; Arpa Campania; Staff protezione civile emergenze e post emergenze; Carabinieri di Casoria; Commissariato di Polizia di Stato; Guardia di Finanza; Coordinamento Centro Soccorso. La prima cittadina fa sapere che: “Rispetto all’inquinamento ambientale, l’ARPAC assicura che i dati del monitoraggio dell’aria, rispetto al livello degli inquinanti, non destano particolari preoccupazioni perché riferiti al momento di massima intensità dell’incendio.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco si è impegnato con uomini e mezzi nonostante gli interventi ad operare siano fortemente compromessi per il pericolo di cedimento dell’intero deposito.

L’ ORSA (osservatorio regionale sicurezza alimentare) ha comunicato che, dai rilievi effettuati, le colture e le derrate alimentari non sono state interessate, è bene però lavare accuratamente frutta e verdura. L’ ASL Napoli 2 nord suggerisce di porre attenzione ai prodotti venduti lungo le strade.

In tale direzione ho dato indirizzo alla Polizia Municipale di effettuare controlli sull’intero territorio comunale per non consentire l’esposizione e la vendita di prodotti freschi all’esterno”.

