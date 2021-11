L’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate aderisce allo sciopero di Roma

L’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate aderisce allo Sciopero A Roma dei Lavoratori Gruppo Cosmopol chiedendo tutela della dignità sociale ed economica per i suoi iscritti

Il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti in merito e non solo allo Sciopero del prossimo 23 Novembre indetto a Roma dalla Triplice nei confronti del Gruppo Cosmopol, in una conferenza stampa tenutasi presso la sede sociale dell’associazione ha ribadito il proprio personale impegno e del direttivo