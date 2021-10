Dolore a Qualiano, Michele pensionato di 72 anni muore schiacciato dal trattore

37 Visite

Nel pomeriggio di oggi a Pozzuoli, si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro. A perdere la vita è Michele D’Alterio, 72enne di Qualiano. Il contadino è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore. La notizia è stata diffusa in anteprima dal quotidiano Cronaca Flegrea. Pensionato, da qualche tempo gestiva un terreno agricolo di proprietà della Curia. Sul posto tre ambulanze, un’auto medica e vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il trattore si sarebbe ribaltato andando ad incastrarsi in una buca. Il 72enne, al momento dell’incidente era da solo. Ad indagare sull’accaduto gli agenti del commissario di Pozzuoli.













