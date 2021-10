Incidente in Arabia, il ballerino di Villaricca Diego Di Giovanni è in gravi condizioni

129 Visite

Si chiama Diego Di Giovanni, ha 21 anni, è di Villaricca, e al momento si trova ancora ricoverato in grave condizioni. Ci riferiamo al ballerino coinvolto nell’incidente avvenuto il 15 ottobre, a Ryad, in Arabia Saudita, nel quale sono morti tre giovani. Tre i ragazzi dal comune tragico destino, in seguito all’impatto sono morti Antonio Caggianelli, Nicolas Esposto e Giampiero Giarri. Si tratta di ballerini italiani che si trovavano in Arabia Saudita per inaugurare un nuovo teatro a Ryad. Tutti facenti parte del corpo di ballo di Aggiungi un posto a tavola, il noto musical di Garinei e Giovanni, una produzione del Brancaccio di Roma.

La dinamica dell’incidente:

Le due auto su cui viaggiavano sono precipitate in una scarpata, oltre alle vittime sono rimasti feriti altri ballerini, tra cui Diego, che aveva deciso di godersi un giorno libero optando per un’escursione nel deserto.

Il messaggio di cordoglio della scuola di danza Emozioni in punta di piedi (scuola di ballo dove Diego si è formato): “Emozioni è con te! Sei forte e sono sicura che riuscirai ad affrontare anche questa prova“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Alda Liccardo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS