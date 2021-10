Napoli, anche i farmacisti protagonisti nella campagna di prevenzione senologica

58 Visite

Ci saranno anche le 113 farmacie partenopee ad affiancare le strutture delle LILT di Napoli guidata dal professor Adolfo Gallipoli D’Errico nell’attività di prevenzione senologica della Campagna Nastro Rosa 2021 prevista a partire dal mese di ottobre.

L’iniziativa, che nel capoluogo campano vede protagoniste la Federfarma Napoli e l’Ordine dei Farmacisti di Napoli guidati rispettivamente da Riccardo Maria Iorio e Vincenzo Santagada, rientra nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di Intesa con la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) sottoscritto a Roma dal presidente della Fofi Andrea Mandelli e dal presidente nazionale della LILT Francesco Schittulli.

In particolare i farmacisti napoletani sosterranno la campagna informativa attraverso la distribuzione degli opuscoli predisposti dalla LILT di Napoli dando opportune informazioni sulla prevenzione e sull’accesso agli ambulatori cittadini e della provincia per le tradizionali visite senologiche gratuite dedicate alla prevenzione del tumore al seno e non solo.

“Si tratta della prima di una serie di iniziative condivise – sottolinea il professor Adolfo Gallipoli D’Errico –, che vedranno le farmacie napoletane ottime protagoniste delle attività di divulgazione delle nostre più importanti iniziative di prevenzione oncologica. Una collaborazione che riteniamo particolarmente preziosa – aggiunge – considerata l’assoluta fiducia riposta dal cittadino nella figura del farmacista e dei suoi preziosi consigli. Ancor più in materia di prevenzione sanitaria”.













