L’ex prefetto di Napoli Valentini nominato Consigliere di Stato

Marco Valentini, ex prefetto di Napoli, è stato nominato Consigliere di Stato. La nomina è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri su proposta del premier Mario Draghi. Marco Valentini, di recente sostituito da Claudio Palomba per raggiunti limiti di età, ha svolto per due anni l’incarico di prefetto nella città di Napoli. Durante il suo mandato sono stati adottati quasi duecento provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di imprese e aziende riconducibili ad esponenti della camorra. Un record per la città di Napoli.













