AMMINISTRATIVE SALERNO, CIOFFI (M5S): “CON CONTE UNA PIAZZA PIENA CONTRO IL VUOTO DELL’AMMINISTRAZIONE NAPOLI”

110 Visite

Il Senatore Andrea Cioffi: “Con Elisabetta Barone andremo al ballottaggio”

“Ieri sera una piazza , cerniera tra il centro storico e la Salerno moderna, piena di cittadini e non di truppe cammellate, Giuseppe Conte ha risposto al vuoto amministrativo ed urbanistico del sindaco fantasma Vincenzo Napoli. Ieri sera con Giuseppe Conte in piazza abbiamo tirato la volata finale alla campagna elettorale per le Comunali 2021 di Elisabetta Barone. Un bagno di folla un segnale di fiducia e di sostegno alla nostra candidata sindaca”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle, Andrea Cioffi.

“Abbiamo riscontrato una grande voglia di partecipare e dare un contributo alla politica, i cittadini hanno voglia di riprendere le proprie vite e anche la vita politica. C’è il senso di un’onda che sta crescendo. Una piazza piena di persone libere, al netto di coloro a cui è stato “consigliato” di non venire, che credono in Elisabetta Barone sindaco e in Giuseppe Conte, che non hanno ricevuto comandi ma hanno compiuto una libera scelta in rottura con l’amministrazione attuale, come ha ricordato anche il presidente nel suo intervento, che diceva infatti che i cittadini scelgono un progetto ed una proposta politica. E noi abbiamo un progetto e una proposta politica valida, concreta, condivisa e trasparente per la città di Salerno”, conclude Cioffi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS