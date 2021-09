Comunali, Solombrino (candidata sindaco Equità): “Il “sistemone” travolgerà Napoli. Manfredi, Maresca e Bassolino si sveglino”

129 Visite

“Oggi il ministro dello sviluppo economico, il padano Giorgetti padrone del vapore dei finanziamenti pubblici è stato chiaro: “Il nord è il Nord”. Il presidente dei 5 Stelle oggi al governo con la destra, col centro e con la sinistra, lo stesso Giuseppe Conte che ieri ha promesso i soldi pubblici (non suoi, i nostri) a Milano, lo è stato ancor di più: PNRR:il governo ha degli obiettivi che non possono essere compromessi rispetto al risultato elettorale, dice. E i candidati sindaco di Napoli? Delle due l’una: o sono in malafede, e quindi politicamente compromessi col “sistemone” antimeridionalista, oppure, presi della campagna elettorale del ‘chi sono io e chi sei tu’, se la dormono”. Lo afferma Rossella Solombrino, candidata Sindaco di Napoli del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale

“In altre parole – spiega – , il saccheggio del Meridione, quel processo di desertificazione produttiva sociale e culturale di Napoli e del Sud continua nel silenzio di chi candida a difenderci. Noi le carte le Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le abbiamo lette e lo abbiamo denunciato: quei miliardi di euro che servirebbero per strade, infrastrutture, lavoro e trasporti, se non apriamo gli occhi e ci diamo una sveglia, li vedremo col cannocchiale. Noi del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale, ci siamo”.

“Cari Manfredi, Maresca, Bassolino e Clemente – è l’invito dell’esponente del movimento di Pino Aprile -, svegliatevi e fate uscire un tema così importante per il futuro della nostra città. Svegliatevi o sarete complici dei peggiori saccheggiatori del “sistemone” antimeridionalista”.

“Ai napoletani chiedo solo di leggere, di informarsi e di capire che solo un sindaco attento a questi meccanismi perversi e predatori può garantire alla città strade, infrastrutture, lavoro, servizi e solidarietà concreta, tutto quello, cioè, di cui la nostra città ha bisogno”, conclude Rossella Solombrino.













