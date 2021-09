Sesta vittoria del Napoli in campionato: 2-0 al Cagliari, gli azzurri di nuovo primi

75 Visite

Sesta vittoria di fila in campionato. Non succedeva dalla stagione 2017-18 con Sarri. Osimhen ancora in gol (il primo in casa), poi il rigore di Insigne guadagnato dal nigeriano. Terzo clean sheet consecutivo. E’ un Napoli concreto e convinto della sua forza quello che batte 2-0 la bestia nera Cagliari dell’ex Mazzarri, volando meritatamente di nuovo al primo posto in classifica. Giovedì lo Spartak in EuroLeague.













