Musica, “Ore piccole”: il nuovo album del maranese Marcello Napolano

“Ore piccole”, è questo il titolo del nuovo brano di Marcello Napolano, in arte Napo, 17 anni, studente del Liceo scientifico Emilio Segrè di Marano. Il pezzo uscirà domani, 17 settembre 2021, in occasione del 18esimo compleanno del ragazzo. Ecco cosa ci racconta Marcello: “Il testo del brano parla di come l’estate nonostante sia un periodo felice della vita possa essere influenzata da una storia d’amore e quindi diventare un periodo buio, malinconico. In particolare, parla delle notti d’estate che rappresentano il momento della giornata in cui si è soli e non si riesce a dormire da cui il titolo “Ore piccole”. Questo pezzo è nato in pochissimo tempo, sono bastate poche settimane estive per scriverlo e per trovare la melodia che rappresentasse nel migliore dei modi le mie sensazioni. Ci tengo a sottolineare che la chitarra che introduce la canzone è la stessa che ho registrato con il mio cellulare in cameretta. Avrei potuto registrare la mia chitarra in studio ma ho preferito lasciare l’audio del mio cellulare perché voglio trasmettere il messaggio che per fare musica non serve per forza un’attrezzatura, spesso anche molto costosa, ma basta solo credere in ciò che si fa aldilà degli strumenti che si utilizzano. Per la prima volta ho scritto, prodotto e cantato una canzone da solo senza alcuna collaborazione. Data di uscita: 17 settembre 2021. Ho scelto questa data perché è il giorno del mio 18esimo compleanno”. Di seguito il video disponibile su youtube:

https://youtu.be/4BDUw2RJTxM













