Napoli, Cantalamessa: “Assenza Manfredi a confronto candidati grave mancanza di rispetto per tutti gli elettori napoletani”

Napoli 07 settembre – “Napoli, il candidato del partito democratico e dei Cinque stelle Gaetano Manfredi evita il confronto pubblico con gli altri “concorrenti”. Ennesima dimostrazione del potere autoreferenziale. Una grave mancanza di rispetto per tutti gli elettori napoletani. Evidentemente, l’ex rettore ed ex ministro, è così abituato ad andare al potere senza il consenso del popolo che ormai è diventato superfluo anche esporre idee, programmi e capire che ne pensa la gente. Un eventuale sindaco che evita il confronto con la città non può fare il bene di Napoli. Bravi i giornalisti de il Mattino per l’iniziativa. Grazie a Maresca, Bassolino e Clemente per aver onorato la ‘democrazia’ e il diritto all’informazione, elemento imprescindibile per una sana e corretta campagna elettorale”. Così in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa.













