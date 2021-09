“Non voglio il Green pass”, professoressa si dimette dopo 17 anni di cattedra

136 Visite

Francesca De Santo, docente alla cattedra di biologia nell’Ipsia Della Valentina, a Sacile, ha deciso di lasciare la scuola dopo 17 anni di insegnamento. “Mi dimetto perché non voglio il Green pass. La coerenza è una virtù e troverò un altro lavoro a 46 anni. Il vaccino anti Covid non può essere imposto”, Cos’ spiega la biologa al Messaggero Veneto. Del Santo si appella “ai diritti della Costituzione e alla salute. Non navigo nell’oro e non ho rendite: la priorità è quella di una scelta etica. La Costituzione italiana tutela libertà di scelta” e ci tiene a specificare che non vuole essere etichettata come no vax: “Lavoro, scuola, salute senza Green pass e non voglio etichette no-vax di superficie. Credo fermamente che debba essere garantita la libertà di opinione e scelta”. E sulla sua decisione pesa anche qualche rammarico: “Mi mancheranno molto gli studenti”.













