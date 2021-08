Marano, la voce del cittadino: “Aiuto, il mio cane abbaia e i vicini si lamentano”

115 Visite

Francesca, cittadina di Marano, ha pubblicato sui social un post con tanto di foto (in alto all’articolo) in cui espone i suoi problemi di vicinato. Di seguito le sue parole:

Cerco aiuto, vi racconto una storia. Allora, inizia tutto a novembre, in quanto, immersa dai miei sensi di colpa, per altri motivi, da premettere che amo e amerò incondizionatamente gli animali, decidemmo io e il papà della mia bimba, di regalargli il cane. Il cane arriva. Non navigo nell’oro, ma cerco di farla stare bene anch’essa, nel mio piccolo mondo. Nel contratto di casa non mi evita di averlo, quindi, maggior ragione, c’è! Ha un piccolo difetto, odia rumori esterni chiassosi, e che gli attirano l’attenzione ed abbaia. Abbaia quando e sola, quando è infastidita, abbaia! Il mio vicinato, mi sta costringendo di toglierlo a causa che abbaia tanto. Non credo abbai solo lei, e un modo loro di parlare, di esprimersi, tra minacce, martellate dal proprietario sopra, e da chiamate della proprietaria grazie ai vicini pettegoli e senza cuore, rischio, che a breve, tolgo la sorella alla mia bambina. Vi faccio leggere cosa mi misero, qualche mese fa, perché io scesi e rimase sola, per 3ore. Ho paura di farla uscire fuori al balcone. Non sono l’unica che possiede un cane, ma l’unica che il vicinato, non si fa gli affari propri. E questo è!!Il parco Simioli/parco di Maro. Aiutatemi, non so che fare.

Post di Francesca (Marano) dal gruppo Facebook Marano di Napoli Oggi.













