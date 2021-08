Magazzinieri Ikea pranzano per terra perché esclusi dalla mensa: sono senza Green pass

136 Visite

Sta facendo il giro del web la foto del quotidiano La Libertà di Piacenza che ritrae alcuni impiegati nel magazzino Ikea mentre pranzano per terra. Secondo quanto riportato, i lavoratori sarebbero stati esclusi dalla mensa perché non vaccinati e sprovvisti di green pass. Infatti, in base all’ultimo decreto del governo per l’emergenza Covid, il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione o di test negativo è obbligatorio anche per l’accesso alle mense aziendali.

Nel magazzino, come riportato dal quotidiano, per chi non è in possesso del Green pass c’è divieto di sosta a consumare cibo negli spazi aziendali, comprese le aree break. Si può prendere il caffè ma non sostare, neppure, ad esempio, per mangiare le merendine. «Il ministero impone il Green pass nei luoghi dove c’è somministrazione, e l’azienda ha esteso l’interpretazione in maniera restrittiva, poi ha ridotto l’orario di ingresso in mensa, prima di tre ore, dalle 11 alle 14, ora di un’ora, dalle 12 alle 13», spiega Salvatore Buono, che per la Cisl segue il settore logistico. Il sindacalista afferma che «per ora, politica sbandierata del lavoratore al centro di tutto, come valore aggiunto, perde un po’ di senso». La causa della riduzione dell’orario, come è stato spiegato da una circola interna,è il calo degli utenti visto l’obbligo del Green pass.













