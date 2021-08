Napoli, agguato al rione Sanità: due giovani feriti a colpi di pistola

77 Visite

Agguato nella notte al rione Sanità di Napoli. Due giovani di 18 e 19 anni – Antonio Testa e Giuseppe Vecchione, entrambi incensurati – sono stati feriti in un agguato a colpi di arma da fuoco. Quattro killer a bordo di due scooter hanno sparato per uccidere. Sette i colpi di pistola esplosi. Uno dei giovani è stato ferito alla testa, col proiettile che ha trapassato la nuca, l’altro è stato ferito al torace. La Polizia del Commissariato di Stella San Carlo all’Arena e la Polizia Scientifica indagano per capire i motivi dell’agguato.













