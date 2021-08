Piazza Nazionale, marijuana in un cassetto dell’armadio: arrestato uno spacciatore

66 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in piazza Nazionale trovandolo in possesso di 5 bustine con 5,1 grammi circa di marijuana mentre nella sua abitazione hanno rinvenuto, in un cassetto dell’armadio, un contenitore con 2,4 grammi circa della stessa sostanza, materiale per il confezionamento della droga e 115 euro.

Anyelo De Jesus Rodriguez, 26enne della Repubblica Dominicana sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













