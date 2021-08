Nuove funzionalità per l’accessibilità ai disabili alla spiaggia libera di Licola mare

328 Visite

Cose semplici e possibili. I primi mesi dell’amministrazione hanno seguito questo percorso affinché si potesse iniziare a recuperare il tempo perso garantendo dei servizi alla cittadinanza dopo anni di promesse mancate. Abbiamo finalmente pulito e riqualificato la spiaggia libera di Licola mare, nei pressi di piazza Cristoforo Colombo. Prima la bonifica e poi abbiamo realizzato sei docce, quattro fontane lavapiedi, una pedana in pvc, una sedia job per garantire l’accesso all’arenile dei disabili attraverso l’assistenza di un gruppo di giovani che si occupa anche delle esigenze dei bagnanti. Servizi elementari per una città normale ma qui fanno notizia perché negli anni si è parlato tanto e non è mai stato fatto nulla per la comunità. Ecco perché il mio primo obiettivo è quello di trasformare Giugliano in una “città normale” per poi iniziare a realizzare, attraverso la programmazione di questi mesi, quelle opere capaci di stravolgere in positivo il volto e l’identità di questa terra. Valorizzandone le potenzialità. Un lavoro lungo e difficile ma non ci tiriamo indietro. Anzi, siamo sempre più decisi e determinati verso la giusta direzione.

Nicola Pirozzi sindaco di Giugliano.













