Marano, il prefetto Basilicata si circonda di fedelissimi? Dopo Antonetti e Imparato, arriverà pure l’avvocato Marciano?

Sono in tanti a pensarlo. Il prefetto di Marano Gerardina Basilicata sta ricostituendo a Marano il team che aveva avuto a disposizione a Scafati, il comune amministrato fino a poco tempo fa. La Basilicata si è già portato dietro il funzionario del Ministero Valentino Antonetti. Poi la triade, dopo alcune settimane dall’insediamento, ha optato per la segretaria generale Giovanna Imparato (già in servizio a Scafati e a Marano da qualche giorno anche se non ancora con il crisma della definitività) e ora si parla del consulente legale il cui incarico potrebbe essere affidato – secondo indiscrezioni giornalistiche dei media salernitani – all’avvocato Raffaele Marciano, originario della provincia di Caserta, marito di un ex dipendente del comune di Marano, la Bassolino, e al lavoro con la Basilicata anch’egli a Scafati. Il nuovo legale del Comune di Marano sarà individuato con una procedura pubblica da espletare sul Me.Pa. Vincerà chi offrirà un prezzo più basso rispetto ai 100 mila euro a base d’asta fissati nell’atto che amministrativo firmato dalla segretaria generale Imparato. C’è chi giura, negli ambienti salernitani e maranesi, che sarà proprio Marciano o un avvocato a lui vicinissimo. Staremo a vedere.













