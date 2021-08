Vuoi fingere di vivere su Marte per un anno? La NASA ha un lavoro per te

80 Visite

Per prepararsi a inviare gli astronauti su Marte, la NASA ha iniziato a raccogliere le domande venerdì per quattro persone per vivere per un anno in Mars Dune Alpha. Questo è un habitat di 1.700 piedi quadrati su Marte, creato con una stampante 3D e all’interno di un edificio presso il Johnson Space Center di Houston.

I volontari assunti lavoreranno in una missione di simulazione per esplorare Marte completa di passeggiate spaziali, comunicazioni limitate a casa, cibo e risorse limitate e guasti alle apparecchiature.













